Румыния заключила контракт на поставку турецких БПЛА Bayraktar

Румыния купила у Турции 18 беспилотников Bayraktar за 290 миллионов евро, сообщил турецкий посол Озгур Киванч Алтан.
Дипломат прокомментировал заключенный между странами контракт на своей странице в Twitter (соцсеть ограничена Роскомнадзором в РФ). Также Алтан отметил, что Румыния является ближайшим соседом, «другом и союзником Турции по НАТО».
«Этот стратегический потенциал, благодаря которому было выиграно много сражений, стал новым символом нашего партнерства», — говорится в публикации.
Ранее кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу призвал усилить контроль за предприятиями ОПК. Также он выступил против приватизации оборонной промышленности из-за рисков безопасности страны.