Вход в Ульяновский лесопарк обновят в НАО Москвы

Власти Москвы намерены обновить в поселении Внуковском Новомосковского административного округа вход в Ульяновский лесопарк на Ильинской улице. Информацией об этом поделились в пресс-службе столичной мэрии.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», сначала территорию площадью 0,15 га хотели отдать под дачное строительство, но затем отдельные аспекты заставили изменить решение, отметила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
По причине отсутствия подъездных автодорог и находящейся поблизости природной территории участок не выставили на аукцион. Теперь в этом месте планируют благоустроить вход в лесопарковую зону.
С каждым годом в Москве появляется все больше парков – за последнее 10 лет у горожан появилось 886 зеленых территорий для отдыха. По данным статистики, 90% москвичей проживают в пешей доступности к паркам и скверам, добавили в пресс-службе мэра столицы.