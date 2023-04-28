Вход в Ульяновский лесопарк обновят в НАО Москвы

С каждым годом в Москве появляется все больше парков – за последнее 10 лет у горожан появилось 886 зеленых территорий для отдыха. По данным статистики, 90% москвичей проживают в пешей доступности к паркам и скверам, добавили в пресс-службе мэра столицы.