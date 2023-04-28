Глава Минобороны России Шойгу: США противодействуют формированию многополярного мира в АТР

США и их союзники наиболее противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства отметил, что США стали причиной развала ранее существовавшей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН. Вашингтон дестабилизировал ситуацию, создав военно-политические блоки QUAD и AUKUS.
«Происходит их сращивание с НАТО, которое, в свою очередь, и здесь заявило претензию на доминирующую роль», — заявил Шойгу.
Руководитель военного ведомства добавил, что действия США и их союзников в первую очередь направлены на сдерживание Китая. Именно для этого обостряется ситуация вокруг Тайваня и различные территориальные споры Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подчеркнул Шойгу.
Глава минобороны России Сергей Шойгу также рассказал о стратегическом замысле США. Он указал, что Вашингтон пытается спровоцировать другие страны к военному противоборству с Москвой и Пекином.