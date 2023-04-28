Глава Минобороны России Шойгу: США противодействуют формированию многополярного мира в АТР

Руководитель военного ведомства добавил, что действия США и их союзников в первую очередь направлены на сдерживание Китая. Именно для этого обостряется ситуация вокруг Тайваня и различные территориальные споры Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подчеркнул Шойгу.