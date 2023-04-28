Подозреваемого в двух убийствах задержали в Благовещенске

Сотрудники УМВД России по Амурской области расследуют уголовные дела о краже и двух убийствах.
По версии ведомства, 38-летний застрелил из охотничьего ружья автовладельца, спрятал труп и завладел его машиной Honda, которую намеревался продать в Хабаровске. В ходе расследования данного уголовного дела выяснилась причастность подозреваемого к еще одному убийству, сообщает AmurInfo.
Оказалось, что позже он в квартире жилого дома в Пограничном переулке лишил жизни 48-летнюю женщину, тело которой спрятал в траве в Моховой Пади. Злоумышленник сознался в обоих преступлениях. Расследование продолжается. По решению суда насильник помещен под стражу.