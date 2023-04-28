Подозреваемого в двух убийствах задержали в Благовещенске

Оказалось, что позже он в квартире жилого дома в Пограничном переулке лишил жизни 48-летнюю женщину, тело которой спрятал в траве в Моховой Пади. Злоумышленник сознался в обоих преступлениях. Расследование продолжается. По решению суда насильник помещен под стражу.