Представитель МИД РФ Мария Захарова указала на преступления США по отношению к детям-мигрантам

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала антироссийские заявления о том, что государство якобы похищает украинских детей. В ответ она привела статистику США.
Соответствующими данными дипломат поделилась в своем Telegram-канале. По сообщениям Захаровой, на территории Америки пропали 85 тысяч детей мигрантов. Также 356 тысяч пересекли южную границу и, по информации местных властей, подверглись насилию.
«Гордитесь ли вы, американцы, системой, которая привлекает иностранных детей без взрослых, чтобы они легко пересекали нашу границу, эксплуатировались картелями, становились товаром сексуальной эксплуатации, товаром работорговли, сексуальными объектами, чтобы они умирали на ранчо в Южном Техасе и утопали в Рио-Гранде?», — приводит слова конгрессмена Чипа Роя Захарова.
Помимо этого, она привела ряд заявлений представителей Америки, которые выражают подобные мысли. Так, по мнению сотрудника местного Минздрава, властям необходимо принять меры по защите детей-мигрантов.
«В США открытым текстом уже даже не говорят, а кричат о собственных преступлениях в отношении несовершеннолетних», — подчеркнула Захарова.
Ранее Захарова раскритиковала посла Америки Линн Трейси за ее лицемерие по отношению к россиянам.