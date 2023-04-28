Невролог Антон Тихоновский: Хронический недосып может привести к инфарктам и инсультам

Врач-невролог Антон Тихоновский рассказал, к каким последствиям может привести хронический недосып. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснил, что регулярный недостаток сна может привести к инсульту и инфаркту.
По мнению доктора, от недосыпа на постоянной основе в первую очередь страдают когнитивные функции, из-за чего снижается внимательность, работоспособность, появляются проблемы с эмоциональным состоянием. Также, по словам Тихоновского, могут возникать галлюцинации и осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, из-за чего может быть инфаркт или инсульт.
Также депривация сна провоцирует набор веса, так как ночью в организме активно действуют гормоны, отвечающие за обмен веществ. При недостатке сна их количество сокращается, что приводит к повышенному аппетиту. Тихоновский отметил, что из-за отсутствия сна нарушается иммунная система человека, поэтому эксперт призвал уделять больше внимания режиму и качеству сна.
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