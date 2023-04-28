Невролог Антон Тихоновский: Хронический недосып может привести к инфарктам и инсультам

По мнению доктора, от недосыпа на постоянной основе в первую очередь страдают когнитивные функции, из-за чего снижается внимательность, работоспособность, появляются проблемы с эмоциональным состоянием. Также, по словам Тихоновского, могут возникать галлюцинации и осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, из-за чего может быть инфаркт или инсульт.