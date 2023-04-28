Глава дипломатии ЕС Боррель назвал условие для пересмотра санкций в отношении Венесуэлы

Европейский союз может пересмотреть санкции, введенные в отношении Венесуэлы, после выполнения ряда условий. Такое заявление сделал верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее дипломат прибыл в Колумбию с рабочим визитом. Представитель международной организации провел встречу с министром иностранных дел страны Альваро Лейвой, по итогам которой политики провели пресс-конференцию.
Трансляция мероприятия велась на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС. При этом Боррель указал, что смягчение рестрикций в отношении Каракаса будет зависеть от шагов местных властей по обеспечению свободных выборов.
«Евросоюз готов привлечь все политические и экономические ресурсы, а также постепенно пересмотреть санкции вслед за изменениями, которые позволят провести такое голосование», — подчеркнул дипломат.
Тем не менее он добавил, что речи о полной отмене ограничений не идет.
Меж тем стало известно о внесении исключений в санкционный список по импорту IT-продуктов для Федеральной службы безопасности России. Информацию подтвердило министерство финансов США.