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Япония планирует направить своих специалистов в Польшу для обучения украинских саперов

Армия
Япония планирует направить своих специалистов в Польшу для обучения украинских саперов

Токио рассматривает возможность обучения украинских военных обращению с японской противоминной техникой, сообщает Sankei Shimbun.

Как пишет издание, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) планирует привлечь специалистов из Камбоджи к обучению саперов ВСУ в Польше. Украинские военные пройдут обучение обращению с установками ALIS, которые ранее были переданы Киеву.

По данным JICA, около 30% территории Украины могут содержать неразорвавшиеся снаряды или быть заминированы. Власти Японии согласовали пакет помощи Киеву на 470 миллионов долларов, часть которых планируется потратить на программы по разминированию.

Ранее сапер ВС РФ рассказал, что минная опасность на территории Данбасса может сохраниться в течение 50 лет.
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