Министр обороны РФ Сергей Шойгу: США и союзники подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Глава МО РФ отметил, что по их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей по укреплению доверия и о взаимном контроле за вооружениями. Он напомнил, что США в одностороннем порядке прекратили действие Договора по противоракетной обороне, отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышли из Договора по открытому небу и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.