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Министр обороны РФ Сергей Шойгу: США и союзники подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Политика
Министр обороны РФ Сергей Шойгу: США и союзники подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

США и их союзники подвергли мировую архитектуру безопасности серьезной эрозии, пытаясь сохранить глобальное доминирование. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава МО РФ отметил, что по их инициативе был запущен процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей по укреплению доверия и о взаимном контроле за вооружениями. Он напомнил, что США в одностороннем порядке прекратили действие Договора по противоракетной обороне, отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а затем вышли из Договора по открытому небу и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Шойгу принял участие в совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие состоялось в Нью-Дели в пятницу.

Ранее министр обороны РФ сообщил, что США и их союзники наиболее противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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