Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Минобороны России раскрыл попытки США и их пособников провоцировать страны к противоборству с РФ и КНР

Политика
Глава Минобороны России раскрыл попытки США и их пособников провоцировать страны к противоборству с РФ и КНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, какой стратегический замысел реализуют США их пособники. Министр выступил на встрече с коллегами, организованной в рамках ШОС.

Вашингтон и его союзники пытаются провоцировать другие страны к военному противоборству с Москвой и Пекином, подчеркнул глава Минобороны РФ. По его словам, ярким подтверждением тому стал конфликт на Украине.

Сергей Шойгу ранее прибыл в столицу Индии — Нью-Дели — на совещание глав МО государств Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи запланировано обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления контактов в сфере обороны.

Министр также отметил, что попытки Запада воздействовать на партнеров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах, пишет RT.
шойгу запад США стратегический замысел военное противоборство
Военкоры ФАН