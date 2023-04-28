Глава Минобороны России раскрыл попытки США и их пособников провоцировать страны к противоборству с РФ и КНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, какой стратегический замысел реализуют США их пособники. Министр выступил на встрече с коллегами, организованной в рамках ШОС.
Вашингтон и его союзники пытаются провоцировать другие страны к военному противоборству с Москвой и Пекином, подчеркнул глава Минобороны РФ. По его словам, ярким подтверждением тому стал конфликт на Украине.
Сергей Шойгу ранее прибыл в столицу Индии — Нью-Дели — на совещание глав МО государств Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи запланировано обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления контактов в сфере обороны.
Министр также отметил, что попытки Запада воздействовать на партнеров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах, пишет RT.