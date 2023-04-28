Пригожин: «лицо СВО» — это лицо бойца ЧВК «Вагнер»

«Лицом» специальной военной операции на Украине является боец ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
В социальных сетях пользователи в ходе опросов выразили мнение, что именно Пригожин является «лицом СВО». Журналисты РИА «Новый День» поинтересовались у бизнесмена, как он может прокомментировать такую оценку.
Предприниматель в свою очередь отметил, что не следит за подобными рейтингами и не занимается политикой. Если говорить о «лице СВО», то им по праву является боец ЧВК «Вагнер».
«Что касается «лица СВО», эти проценты принадлежат «лицу» бойца ЧВК «Вагнер». Просто оно в маске, поэтому люди идентифицируют меня как бойца ЧВК «Вагнер». Поэтому эти проценты все — это доверие к бойцам ЧВК «Вагнер» в нашей стране. И они молодцы, они герои», — подчеркнул основатель «оркестра».
Пригожин ранее опроверг предположения СМИ о своих политических амбициях. По словам бизнесмена, журналистам следует поменьше «трепать языками» по этой теме.