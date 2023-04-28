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СМИ опровергли сведения о госпитализации президента Сербии Александра Вучича

Политика
СМИ опровергли сведения о госпитализации президента Сербии Александра Вучича

Сербские СМИ опровергли информацию об экстренной госпитализации президента республики Александра Вучича. Об этом говорится в материале местного издания Alo!.

Ранее сообщалось, что главу государства срочно доставили в больницу по неизвестным причинам. После этого в социальной сети Twitter начали распространяться слух, будто это произошло «второй раз за двадцать дней».

Однако, как стало известно журналистам, сведения оказались ложными. В то же время правительство страны не делало никаких официальных заявлений.

До этого Вучич прокомментировал ситуацию вокруг Косово. По его словам, западные государства в течение 10 лет обманывали Белград в ходе переговоров с Приштиной.
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