СМИ опровергли сведения о госпитализации президента Сербии Александра Вучича

Сербские СМИ опровергли информацию об экстренной госпитализации президента республики Александра Вучича. Об этом говорится в материале местного издания Alo!.
Ранее сообщалось, что главу государства срочно доставили в больницу по неизвестным причинам. После этого в социальной сети Twitter начали распространяться слух, будто это произошло «второй раз за двадцать дней».
Однако, как стало известно журналистам, сведения оказались ложными. В то же время правительство страны не делало никаких официальных заявлений.
До этого Вучич прокомментировал ситуацию вокруг Косово. По его словам, западные государства в течение 10 лет обманывали Белград в ходе переговоров с Приштиной.