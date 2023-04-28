СКР: блогерша Елена Блиновская в ходе допроса следователей полностью признала свою вину

Блогерша Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала вину. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Столичные следователи в рамках предварительного расследования будут выяснять личности тех, кто сообщил обвиняемой об охраняемой законом следственной тайне. После получения данной информации она пыталась покинуть страну.
В Пресненском районному суде следователи ходатайствуют об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, которая будет связана с ограничением свободы. Супруг Блиновской проходил по делу как свидетель.
Ранее ФАН опубликовал видео, как Блиновскую увезли в изолятор. Блогершу задержали утром на границе с Белоруссией, при попытке бегства из России. В отношении нее возбуждено уголовное дело.