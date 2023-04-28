Посольство Шри-Ланки в РФ: Страна не планирует открывать консульство в Екатеринбурге

Накануне в различных средствах массовой информации распространились сообщения со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Посла Шри-Ланки в Российской Федерации Джаниту Лиянаге о намерении страны открыть консульство в Свердловской области. Депутат Законодательного собрания региона Владимир Смирнов также опроверг эту информацию и добавил, что на данный момент в Екатеринбурге работает почетный консул Шри-Ланки.