Посольство Шри-Ланки в РФ: Страна не планирует открывать консульство в Екатеринбурге

Посольство Шри-Ланки в российской столице сообщило об отсутствии планов открыть консульское учреждение в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне в различных средствах массовой информации распространились сообщения со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Посла Шри-Ланки в Российской Федерации Джаниту Лиянаге о намерении страны открыть консульство в Свердловской области. Депутат Законодательного собрания региона Владимир Смирнов также опроверг эту информацию и добавил, что на данный момент в Екатеринбурге работает почетный консул Шри-Ланки.
Ранее посол России в Эфиопии Евгений Терехин рассказал о сотрудничестве Москвы с Аддис-Абебой. По словам дипломата, на данный момент отмечается стремительное развитие взаимодействия между сторонами в самых различных сферах: от образования до космоса.