Глава Минобороны России Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине

Какую цель Запад преследует в конфликте на Украине, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он выступил на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам Шойгу, Запад нацелен на три аспекта. В частности, намеревается нанести стратегическое поражение России, создать угрозу КНР и сохранить монопольное положение в мире.
Совещание министров обороны стран ШОС проходит в Нью-Дели. В рамках мероприятия запланировано обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности, а также дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны.
Вместе с тем, Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности в Москве. Подробности приводит RT.