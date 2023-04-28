Врач Владимир Неронов рассказал, как выбрать свежее мясо по его внешнему виду и запаху

В беседе с изданием «Газета.Ru» он перечислил главные признаки свежего мяса. В первую очередь у продукта не должно оставаться вмятин после нажатия. Также товар должен не иметь любого другого запаха, кроме собственного. Нередко продавцы пытаются «омолодить» его хлором или моющими средствами.