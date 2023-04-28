Врач Владимир Неронов рассказал, как выбрать свежее мясо по его внешнему виду и запаху

Майские праздники для многих становятся поводом для отдыха на природе. Гастроэнтеролог Владимир Неронов объяснил, как выбрать качественное мясо на прилавке.
В беседе с изданием «Газета.Ru» он перечислил главные признаки свежего мяса. В первую очередь у продукта не должно оставаться вмятин после нажатия. Также товар должен не иметь любого другого запаха, кроме собственного. Нередко продавцы пытаются «омолодить» его хлором или моющими средствами.
«Мясо всегда должно пахнуть мясом», — подчеркнул специалист.
При подготовке блюд нужно уделять внимание и маринаду. Его, как полагает Неронов, нельзя оставлять в тепле надолго. Майонез и сметана могут стать комфортной средой для размножения бактерий. Это приведет к заражению организма.
Ранее гастроэнтеролог Владимир Нестеров рассказал, как выявить отравление мясом. Среди основных признаков он назвал сильный жар.