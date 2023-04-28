Кадры о выдвижении Байдена на второй срок набрали меньше просмотров, чем видео телеведущего Такера Карлсона

Видео, опубликованное телеведущим Такером Карлсоном, в котором после ухода с канала Fox News он рассказывал о цензуре в американских СМИ, набрало 62 миллиона просмотров. Это в 1,5 раза больше, чем ролик президента США Джо Байдена с объявлением о выдвижении на второй срок на выборах 2024 года, сообщают РИА Новости.
Телеведущий опубликовал видео в своем аккаунте в социальных сетях. Там он сообщает, что в медиа США существует запрет на обсуждение важных тем. Видео собрало 62,3 миллиона просмотров за короткий срок. Тем временем, ролик лидера страны, где он сообщает, что планирует баллотироваться в президенты вновь в следующем году посмотрели только 42 миллиона раз.
Потерпели падение и рейтинги телеканала Fox News. Пилотный выпуск шоу Fox News Tonight, который должен был заменить снятый с эфира после ухода ведущего Tucker Carlson Tonight, собрал менее 2,6 миллиона просмотров. Выпуски шоу с Карлсоном набирали в среднем были популярнее на 20-25%
Ранее сообщалось, что Такер Карлсон рассказал о запретных в американском медийном поле темах.