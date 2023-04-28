Кадры о выдвижении Байдена на второй срок набрали меньше просмотров, чем видео телеведущего Такера Карлсона

Телеведущий опубликовал видео в своем аккаунте в социальных сетях. Там он сообщает, что в медиа США существует запрет на обсуждение важных тем. Видео собрало 62,3 миллиона просмотров за короткий срок. Тем временем, ролик лидера страны, где он сообщает, что планирует баллотироваться в президенты вновь в следующем году посмотрели только 42 миллиона раз.