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Как уберечь детей от информационных угроз, расскажут эксперты в «Патриоте»

Пресс-центр
Как уберечь детей от информационных угроз, расскажут эксперты в «Патриоте»

В июле 2022 года при Министерстве просвещения РФ был создан Всероссийский родительский совет, задачей которого является продвижение общечеловеческих ценностей в семьях и противостояние информационным угрозам. Российские школьники сегодня оказались под большим информационным давлением, они столкнулись с потоком фейковых новостей и призывов к дестабилизации обстановки в стране. Одна из задач системы образования в том, чтобы помочь детям противостоять этим вызовам.

Как выстроена работа Всероссийского родительского совета? Какие проблемы видят эксперты Родительского совета в вопросе образования и воспитания детей? Зачем каждая школа ведет группу ВК и выкладывает туда фото детей? Индивидуальные образовательные траектории. Про них говорят все чаще, что это такое, и для чего они нужны? ФГИС моя школа. Что это за система, и как она связана с банком данных на усыновление?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

— директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина;

— эксперт всероссийского родительского совета при Министерстве просвещения РФ, руководитель сообщества «На распутье.ру» Андрей Афанасьев.

Эфир состоится 28 апреля, в четверг, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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