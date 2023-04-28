Как уберечь детей от информационных угроз, расскажут эксперты в «Патриоте»

В июле 2022 года при Министерстве просвещения РФ был создан Всероссийский родительский совет, задачей которого является продвижение общечеловеческих ценностей в семьях и противостояние информационным угрозам. Российские школьники сегодня оказались под большим информационным давлением, они столкнулись с потоком фейковых новостей и призывов к дестабилизации обстановки в стране. Одна из задач системы образования в том, чтобы помочь детям противостоять этим вызовам.
Как выстроена работа Всероссийского родительского совета? Какие проблемы видят эксперты Родительского совета в вопросе образования и воспитания детей? Зачем каждая школа ведет группу ВК и выкладывает туда фото детей? Индивидуальные образовательные траектории. Про них говорят все чаще, что это такое, и для чего они нужны? ФГИС моя школа. Что это за система, и как она связана с банком данных на усыновление?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина;
— эксперт всероссийского родительского совета при Министерстве просвещения РФ, руководитель сообщества «На распутье.ру» Андрей Афанасьев.
Эфир состоится 28 апреля, в четверг, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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