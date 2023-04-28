Почему на Западе запрещают праздновать День Победы, обсудят в медиацентре «Патриот»

Премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что власти Молдавии будут штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты 9 Мая. Сейм Латвии 20 апреля в срочном порядке принял закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». Рижская Дума решила убрать памятник А.С.Пушкину из центра города, потому что посольство РФ в Латвии использует монумент «как инструмент мягкой силы и пропаганды».
Почему Западу ненавистен праздник 9 мая? Насколько едина Молдавия сегодня? Почему Майя Санду называет агентами России кандидатов на должность главы Гагаузии? Чем опасен прозападный курс для Молдавии? Как поможет снос памятника Пушкину экономике Латвии?
На эти и другие вопросы в рамках программы «Политические итоги недели» в эфире медиацентра «Патриот» ответит президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ Николай Межевич.
Эфир состоится 28 апреля, в четверг, в 10:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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