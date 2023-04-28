Anadolu: Немцы и британцы планируют создать новые снаряды для танков

Британская и немецкая армии будут совместно работать над следующими шагами по разработке усовершенствованных бронебойных танковых боеприпасов. Об этом сообщает издание Anadolu.
«Мы очень рады сотрудничать с Германией по этой программе, помогая нашим Вооруженным силам получить критически важный потенциал для победы в битвах», - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Стандартизированные боеприпасы обладают важным экспортным потенциалом для партнеров оборонной промышленности Великобритании и Германии, — добавил он.
Ранее стало известно о том, какое количество техники получил Киев от НАТО. По словам Генсека организации Йенса Столтенберга речь идет о 1550 единицах.