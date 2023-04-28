Пьяный водитель сбил двух школьниц в Тюменской области

Госавтоинспекция Тюменской области сообщила о наезде пьяного водителя на двух несовершеннолетних вечером 27 апреля в селе Сосновка. Ранее мужчину уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.
Водитель автомобиля Toyota сбил двух 16-летних школьниц, остановился, однако потом решил скрыться. Сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину «по горячим следам». Алкотестер установил состояние алкогольного опьянения у водителя, он также не имел водительского удостоверения и ранее задерживался за вождение в нетрезвом виде.
Пострадавшие получили тяжелые травмы ног, у одной из них также обнаружена травма таза – пострадавшие были госпитализированы. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее районный суд в Пскове вынес обвинительный приговор водителю, устроившему смертельную аварию. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.