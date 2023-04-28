Пьяный водитель сбил двух школьниц в Тюменской области

Водитель автомобиля Toyota сбил двух 16-летних школьниц, остановился, однако потом решил скрыться. Сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину «по горячим следам». Алкотестер установил состояние алкогольного опьянения у водителя, он также не имел водительского удостоверения и ранее задерживался за вождение в нетрезвом виде.