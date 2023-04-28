The Drive: Составы с «российской» военной техникой движутся по США

Жители штата Огайо оказались свидетелями странной картины – возле города Бельвье в штате Огайо проезжали составы с российской техникой самых разных типов. Издание The Drive попыталось разобраться в происходящем.
На опубликованных в сети фотографиях видно, что поезда везут технику, которая внешне напоминает зенитный ракетные комплексы «Тор», «С-300», системы РЛС 30Н6Е и т.д. При анализе фотоснимков экспертами выяснилось, что как минимум часть из перевозимой техники является макетами. С какой целью американцам понадобились целые составы макетов российской техники неизвестно.
Издание предположило, что они могут использоваться в качестве мишеней на учениях. По другой версии, эти макеты могут быть переданы Украине для того, чтобы отвлекать ВС РФ от реальной техники.
Ранее на территории США был замечен российский ОБТ Т-90. В США он попал с территории Украины.