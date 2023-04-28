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Россиянам рассказали, как избежать крупного штрафа за неправильно убранный огород

Общество
Россиянам рассказали, как избежать крупного штрафа за неправильно убранный огород

Эксперт издания MEN TODAY рассказал читателям из России о правильной уборке мусора на даче.

По новым нормам, чтобы устроить пал травы, вам необходимо проводить все мероприятия по розжигу в металлической бочке с цельным дном не ближе 7,5 метров к ближайшему зданию. Штраф за сжигание травы на участке зависит от обстоятельств и вашего статуса. Если вы обычный гражданин, то готовьтесь заплатить от 5 до 15 тыс. рублей. Юридическим лицам, например придется выложить до 400 тыс. рублей.

Сообщается, что на территории частных участков запрещено жечь мусор и сухую траву по причине того, что выжигаются все полезные вещества растения.

Ранее стало известно о пожаре на швейной фабрике в Подмосковье.
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