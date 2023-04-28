Россиянам рассказали, как избежать крупного штрафа за неправильно убранный огород

По новым нормам, чтобы устроить пал травы, вам необходимо проводить все мероприятия по розжигу в металлической бочке с цельным дном не ближе 7,5 метров к ближайшему зданию. Штраф за сжигание травы на участке зависит от обстоятельств и вашего статуса. Если вы обычный гражданин, то готовьтесь заплатить от 5 до 15 тыс. рублей. Юридическим лицам, например придется выложить до 400 тыс. рублей.