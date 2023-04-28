Эксперты рассказали стоит ли брать кредит, чтобы закрыть долги по кредитке

Эксперты издания MEN TODAY решили поделиться своими наблюдениями и рассказали о том, стоит ли закрывать долги по кредитной карте новым кредитом.
Ситуация с кредитом хорошо себя показывает только в случае, когда вы понимаете, что не сможете отдать весь долг сразу, а только по частям.
При таком подходе вы начинаете портить свою кредитную историю, что конечно никому не нужно. В будущем, когда вы возможно захотите взять ипотеку или крупный кредит банк, увидит ваши действия с кредиткой и может отказать.
Процентная ставка тоже может вырасти после таких «трюков» с деньгами. Банкам далеко не всегда нравится, когда человек возвращает долг слишком быстро.
Отдельный совет, снимите лимит по кредитной карте. Так вы сможете избежать повышения долговой нагрузки за счет неиспользованного лимита.
Ранее, стало известно, что у жителей Санкт-Петербурга долги по кредитам выросли в среднем на 49%.