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Россияне не пострадали во время крупного пожара в элитном жилом комплексе Измира

Происшествия
Россияне не пострадали во время крупного пожара в элитном жилом комплексе Измира

Крупный пожар возник в элитном жилом комплексе турецкого города Измир. Жильцов экстренно эвакуировали, сообщает РИА Новости. Причины произошедшего пока не установлены.

«По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», — сообщили в пресс-службе посольства России в Анкаре.

Огонь разгорелся в жилом комплексе Folkart в третьем по величине городе Турции. По меньшей мере семь человек пострадали. Полностью сгорел один подъезд жилого дома.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Клин горит здание бывшей швейной фабрики на площади 3200 квадратных метров.
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