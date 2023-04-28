Россияне не пострадали во время крупного пожара в элитном жилом комплексе Измира

Крупный пожар возник в элитном жилом комплексе турецкого города Измир. Жильцов экстренно эвакуировали, сообщает РИА Новости. Причины произошедшего пока не установлены.
«По предварительным данным, среди пострадавших российских граждан нет», — сообщили в пресс-службе посольства России в Анкаре.
Огонь разгорелся в жилом комплексе Folkart в третьем по величине городе Турции. По меньшей мере семь человек пострадали. Полностью сгорел один подъезд жилого дома.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Клин горит здание бывшей швейной фабрики на площади 3200 квадратных метров.