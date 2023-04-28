Расследование дела о мошенничестве с жильем для сирот продолжается в ЕАО

Следователи предполагают, что один из руководителей департамента по управлению госимуществом Еврейской Автономной Области ограничивал конкуренцию при покупке жилья для сирот в период с 2020 по 2023 год. Риелтор-пособник смог продать фигурирующие квартиры по завышенной цене. В результате осуществления такой схемы произошло хищение более десяти миллионов рублей и неэффективное их расходование.