Расследование дела о мошенничестве с жильем для сирот продолжается в ЕАО

Следствие продолжает расследование уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями и пособничестве в нем, а также по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи предполагают, что один из руководителей департамента по управлению госимуществом Еврейской Автономной Области ограничивал конкуренцию при покупке жилья для сирот в период с 2020 по 2023 год. Риелтор-пособник смог продать фигурирующие квартиры по завышенной цене. В результате осуществления такой схемы произошло хищение более десяти миллионов рублей и неэффективное их расходование.
Суд установил запрет на ряд действий должностного лица, риелтор был заключен под стражу. Следственные действия на данный момент проводятся при участии сотрудников УФСБ России по ЕАО.
Ранее сообщалось о передаче в суд уголовного дела об убийстве инвалида в Забайкальском крае. Мужчина нанес своему двоюродному брату по меньшей мере два ножевых удара в шею.