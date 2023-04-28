В Китае в крупном ДТП пострадали минимум 20 человек, семь из них в критическом состоянии

В Китае произошло крупное ДТП с участием автобуса. Сообщается о минимум 20 пострадавших людях, семь из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Известно, что автобус двигался по направлению к городу Чунцин из восточной провинции Фуцзянь. Сейчас на месте инцидента работают медицинские и спасательные службы. Полиция проводит расследование произошедшего.
Ранее, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по поводу наезда строительной техники на несовершеннолетнюю девочку.