Диетологи назвали три самых вредных для здоровья продукта, которые необходимо исключить из рациона

На фоне набирающего обороты тренда на здоровый образ жизни и правильное питание, диетологи и медики разобрались, от каких продуктов стоит отказаться в первую очередь. О результатах сообщает Teleprogramma.Pro.
Правильное питание и диеты все больше на слуху в преддверии стремительно приближающегося лета. Несмотря на все сложности, которыми сопровождается отказ от привычного рациона, все больше людей выбирают здоровый образ жизни.
Эксперты рассказали, что больше всего набору лишнего веса способствуют чипсы. Огромное количество трансжиров, крахмала и соли делают их особенно вредными для организма. В тройку самых вредных продуктов также попали картошка фри и газировка.