Боксер Александр Усик помог ВСУ и лично обстрелял Донбасс

На кадрах видно, как человек, похожий на Усика, стреляет из миномёта. Кроме того, еще один украинский солдат опубликовал фото, на котором он со спортсменом. По надписям на изображении можно понять, что боевик и боксер вместе переждали несколько прилетов. Стоит отметить, что год назад городской совет Симферополя принял решение лишить Усика звания «Почетный гражданин города Симферополь» за дискредитацию России. Более подробной информации о произошедшем пока нет.