Именитый украинский боксер Александр Усик посетил расположение солдат ВСУ и помог произвести удар по Донбассу, лично выстрелив из миномета. Об этом сообщает издание «Царьград».
На опубликованной в Сети записи находятся видео и фотография, на обложке которой написано: «Сегодня мой друг встретился с чемпионом мира по боксу».
На кадрах видно, как человек, похожий на Усика, стреляет из миномёта. Кроме того, еще один украинский солдат опубликовал фото, на котором он со спортсменом. По надписям на изображении можно понять, что боевик и боксер вместе переждали несколько прилетов. Стоит отметить, что год назад городской совет Симферополя принял решение лишить Усика звания «Почетный гражданин города Симферополь» за дискредитацию России. Более подробной информации о произошедшем пока нет.
Ранее Генштаб ВСУ признал успехи ЧВК «Вагнер». В частности были отмечены достижения «музыкантов» под Бахмутом.