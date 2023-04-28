Мэттью Макконахи анонсировал курс личностного роста и разозлил фанатов

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи анонсировал курс по саморазвитию и личностному росту вызвал шквал критики в свой адрес. Об этом пишет MEN TODAY.
Сообщается, что курс актера «Путешествие: дорога к большему» стоит 4,5 тысячи долларов, идет два месяца, и несет в себе советы из разряда «не ленись» и «будь готов стараться».
После бесплатного вебинара с анонсом курса, за которым следило 2,4 млн человек, в сторону Макконахи полетели оскорбления. Кого-то смутила цена «путешествия», кого-то не очень ценное «наполнение», но часть наоборот, захотела приобрести обучение сразу.
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