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Мэттью Макконахи анонсировал курс личностного роста и разозлил фанатов

Весь мир
Мэттью Макконахи анонсировал курс личностного роста и разозлил фанатов

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи анонсировал курс по саморазвитию и личностному росту вызвал шквал критики в свой адрес. Об этом пишет MEN TODAY.

Сообщается, что курс актера «Путешествие: дорога к большему» стоит 4,5 тысячи долларов, идет два месяца, и несет в себе советы из разряда «не ленись» и «будь готов стараться».

После бесплатного вебинара с анонсом курса, за которым следило 2,4 млн человек, в сторону Макконахи полетели оскорбления. Кого-то смутила цена «путешествия», кого-то не очень ценное «наполнение», но часть наоборот, захотела приобрести обучение сразу.

Ранее стало известно что популярного блогера - «Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали при попытке сбежать из страны.
Мэтью Макконахи вебинар психология
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