Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении 20 офицеров Украины и НАТО в Николаеве

Происшествия
Подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении 20 офицеров Украины и НАТО в Николаеве

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об уничтожении порядка 20 украинских и иностранных офицеров ракетным ударом в ночь на 27 апреля во время их совещания.

Офицеры Украины и других стран (по версии подпольщика – англоязычных) собрались в здании адмиралтейства в столице Николаевской области. Лебедев подчеркнул, что ракетный удар был выполнен профессионально, а летевший за ним снаряд украинской ПВО попал в пятиэтажное здание.

Сообщается что, после удара власти запретили съемку в районе инцидента до шести утра, а сотрудники СБУ и военные вывезли из здания адмиралтейства свидетельства о нахождении там офицеров, – пишет «РИА Новости».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украине были переданы 1550 единиц бронетехники и 230 танков. Руководитель альянса также анонсировал рассмотрение плана «многолетней поддержки» для Киева на саммите организации в июле.
подполье николаева украинские офицеры николаев подполье ракетный удар
Военкоры ФАН