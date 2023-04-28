Подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении 20 офицеров Украины и НАТО в Николаеве

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об уничтожении порядка 20 украинских и иностранных офицеров ракетным ударом в ночь на 27 апреля во время их совещания.
Офицеры Украины и других стран (по версии подпольщика – англоязычных) собрались в здании адмиралтейства в столице Николаевской области. Лебедев подчеркнул, что ракетный удар был выполнен профессионально, а летевший за ним снаряд украинской ПВО попал в пятиэтажное здание.
Сообщается что, после удара власти запретили съемку в районе инцидента до шести утра, а сотрудники СБУ и военные вывезли из здания адмиралтейства свидетельства о нахождении там офицеров, – пишет «РИА Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украине были переданы 1550 единиц бронетехники и 230 танков. Руководитель альянса также анонсировал рассмотрение плана «многолетней поддержки» для Киева на саммите организации в июле.