Подпольщик Сергей Лебедев рассказал об уничтожении 20 офицеров Украины и НАТО в Николаеве

Офицеры Украины и других стран (по версии подпольщика – англоязычных) собрались в здании адмиралтейства в столице Николаевской области. Лебедев подчеркнул, что ракетный удар был выполнен профессионально, а летевший за ним снаряд украинской ПВО попал в пятиэтажное здание.