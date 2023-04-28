Музыкант Эд Ширан начал играть на гитаре прямо в суде, защищая авторские права на песню «Thinking Out Loud»

Во время заседания суда по делу о плагиате мелодии из песни Марвина Гэя «Let's Get it On» певец Эд Ширан взял гитару и начал играть перед присяжными, сообщает NBC News.
Музыкант целый час давал показания, защищая свою песню «Thinking Out Loud». Когда его адвокат Айлин Фаркас спросила, как именно он пришел к написанию этой песни десять лет назад, поп-исполнитель взял гитару и начал на ней играть.
Он рассказал, что использует собственную версию фонетики для написания произведений, что позволяет ему создавать музыкальные композиции гораздо быстрее. Ширан заявил, что написал десять песен в прошлые выходные благодаря своему особому способу.
Продемонстрировав процесс создания песен прямо в зале суда и вызвав улыбки у некоторых присяжных, музыкант добавил, что написал «Thinking Out Loud» вместе с соавтором Эми Уодж.
Ранее сообщалось, что Ширан, которого обвинили в плагиате части мелодии в одной из его музыкальных композиций Thinking Out Loud, защищает оригинальность своего произведения в суде.