Якутские следователи начали проверку по факту травмирования женщины на судне «Хивус»

27 апреля 2023 года местная жительница обратилась в медицинское учреждение в Якутске, где рассказала о получении травмы спины во время движения на судне по реке Лена по маршруту «Нижний Бестях-Якутск». На борту находились 6 пассажиров и судоводитель, причем остальные пять пассажиров не пострадали.