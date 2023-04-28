Якутские следователи начали проверку по факту травмирования женщины на судне «Хивус»

В Республике Саха (Якутия) ведется расследование случая травмирования женщины на судне на воздушной подушке «Хивус». Об этом рассказало Восточное МСУТ СК РФ.
27 апреля 2023 года местная жительница обратилась в медицинское учреждение в Якутске, где рассказала о получении травмы спины во время движения на судне по реке Лена по маршруту «Нижний Бестях-Якутск». На борту находились 6 пассажиров и судоводитель, причем остальные пять пассажиров не пострадали.
Для выяснения обстоятельств происшествия в Якутском СОТ Восточного МСУТ СК России начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УКРФ и ч. 1 ст. 263 УК РФ. Кроме того, на месте происшествия проведен осмотр. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Результаты расследования будут объявлены позже.
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