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В Алтайском крае река утянула на дно автомобиль с тремя пассажирами

Происшествия
В Алтайском крае река утянула на дно автомобиль с тремя пассажирами

27 апреля в реке Корболиха, Змеиногорского района, была обнаружена машина с тремя трупами внутри. Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщило о начале проверки по данному инциденту.

Предполагается, что погибшие выехали отдохнуть на природу, но в какой-то момент решили форсировать реку на машине. Дно оказалось слишком глубоким и автомобиль утонул.

Сейчас СК назначил нужные для установки произошедшего судебные экспертизы. Разыскиваются свидетели и очевидцы трагедии. Сообщается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинению блогеру Елене Блиновской.
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