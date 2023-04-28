Уголовное дело об убийстве инвалида без ног в Забайкалье направлено в суд

Следствие предполагает, что житель села Ломы Сретенского района Забайкалья в ходе бытовой ссоры со своим двоюродным братом во время распития алкоголя нанес ему не менее двух ударов ножом в область шеи. Потерпевший скончался от обильной потери крови из-за поражения сонной артерии. На данный момент уголовное дело направлено в Забайкальский краевой суд, – пишет Прокуратура Забайкальского края.