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Уголовное дело об убийстве инвалида без ног в Забайкалье направлено в суд

Происшествия
Уголовное дело об убийстве инвалида без ног в Забайкалье направлено в суд

Заместитель прокурора Забайкальского края Арсалан Дамдинжапов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, убившего родственника-инвалида у которого не было ног.

Следствие предполагает, что житель села Ломы Сретенского района Забайкалья в ходе бытовой ссоры со своим двоюродным братом во время распития алкоголя нанес ему не менее двух ударов ножом в область шеи. Потерпевший скончался от обильной потери крови из-за поражения сонной артерии. На данный момент уголовное дело направлено в Забайкальский краевой суд, – пишет Прокуратура Забайкальского края.

Ранее в Свердловской области бывший уголовник убил фельдшера, приехавшего на вызов. У сотрудника медицинского учреждения осталось двое маленьких детей.
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