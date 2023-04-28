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Иммунолог Николай Крючков рассказал про долгосрочные последствия кори

Общество
Иммунолог Николай Крючков рассказал про долгосрочные последствия кори

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал каких последствий могут ожидать люди, переболевшие корью. Об этом пишет IZ.RU.

Врач заметил, что корь является крайне опасным заболеванием, которое ни в коем случае нельзя недооценивать.

«Существуют осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», - подчеркнул Крючков.

По словам иммунолога, у некоторых переболевших ранее корью пациентов спустя семь лет начинают выявляться симптомы склерозирующего панэнцефалита – тяжелейшего заболевания ЦНС.

Врач напомнил, что самым надежным способом защитить себя является вакцинация.

Ранее академик РАН Онищенко объяснил, почему не нужно откладывать поездки в регионы, где были замечены вспышки кори.
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