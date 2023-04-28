Иммунолог Николай Крючков рассказал про долгосрочные последствия кори

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал каких последствий могут ожидать люди, переболевшие корью. Об этом пишет IZ.RU.
Врач заметил, что корь является крайне опасным заболеванием, которое ни в коем случае нельзя недооценивать.
«Существуют осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», - подчеркнул Крючков.
По словам иммунолога, у некоторых переболевших ранее корью пациентов спустя семь лет начинают выявляться симптомы склерозирующего панэнцефалита – тяжелейшего заболевания ЦНС.
Врач напомнил, что самым надежным способом защитить себя является вакцинация.
Ранее академик РАН Онищенко объяснил, почему не нужно откладывать поездки в регионы, где были замечены вспышки кори.