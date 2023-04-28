Итальянец Джанни Бандьера рассказал о превосходстве женщин из России

Итальянец Джанни Бандьера был настолько впечатлен женственностью и красотой русских девушек, что даже написал книгу «Как жениться на русской женщине». Издание «Царьград» ознакомилось с его мнением.
Бандьера считает, что женщины в России умеют быть настоящими. Благодаря своей элегантности и манере поведения. В отличие от Европы, где потеряны границы между полами, в Италии женщины все чаще принимают мужские черты в одежде, речи и поведении, становятся более агрессивными.
Бандьера отметил, что в Италии стало трудно познакомиться с женщинами, поэтому и мужчины потеряли ориентиры. Он также подчеркнул, что в России девушки умудряются совмещать работу с домом, что является уникальным качеством.
Ранее СМИ сообщили, что находчивость россиян поразила западных экономистов. Наибольшее удивление вызвало решение большого количества людей поехать в соседние страны для оформления банковских карт.