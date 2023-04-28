Итальянец Джанни Бандьера рассказал о превосходстве женщин из России

Бандьера считает, что женщины в России умеют быть настоящими. Благодаря своей элегантности и манере поведения. В отличие от Европы, где потеряны границы между полами, в Италии женщины все чаще принимают мужские черты в одежде, речи и поведении, становятся более агрессивными.