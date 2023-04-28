Глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал о срыве ротации ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил о срыве российскими солдатами ротации ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. Об этом пишут «РИА Новости».
Астафьев заявил, что в ходе огневого поражения были уничтожены до 50 солдат противника. Он также добавил, что по пункту временной дислокации 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины нанесен удар в районе населенного пункта Дружковка.
Подразделения артиллерии ЮВО выполнили огневые налеты на пункты временной дислокации 24 и 110 отдельных мехбригад ВСУ в районах Дзержинска и Нетайлово. Артиллеристы также уничтожили самоходную гаубицу 2С1 в районе Часова Яра и два орудия в районе Марьинки – Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Авдеевка артиллерия поразила пункт временной дислокации врага и нанесла удар по колонне военной техники ВСУ в районе Курахово.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке БПЛА ВСУ по территории региона. Отмечается, что пострадавшие в результате удара отсутствуют.