Глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал о срыве ротации ВСУ

Подразделения артиллерии ЮВО выполнили огневые налеты на пункты временной дислокации 24 и 110 отдельных мехбригад ВСУ в районах Дзержинска и Нетайлово. Артиллеристы также уничтожили самоходную гаубицу 2С1 в районе Часова Яра и два орудия в районе Марьинки – Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Авдеевка артиллерия поразила пункт временной дислокации врага и нанесла удар по колонне военной техники ВСУ в районе Курахово.