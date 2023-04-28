Минобороны Китая хочет решить приграничный вопрос с Индией

Главы Минобороны Китая и Индии встретились в Нью-Дейли и обсудили варианты разрешения общего конфликта на приграничных территориях стран. Об этом пишут РИА Новости.
Так, глава китайского ведомства Ли Шанфу заявил, что ситуация на границе сейчас считается стабильной, но есть необходимость двигать дипломатические отношения в сторону нормализации ситуации.
«Общие интересы Китая и Индии превышают их различия», - подчеркнул он.
Международный конфликт двух стран произошел в 1962 году, когда приграничный спор за 60 тысяч квадратных километров индийского штата Аруначал-Прадеш стал кровавой войной. Большинство дислоцированных возле горячей точки войск было отведено еще в 2021 году. Теперь ведутся только дипломатические встречи.
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