Минобороны Китая хочет решить приграничный вопрос с Индией

Международный конфликт двух стран произошел в 1962 году, когда приграничный спор за 60 тысяч квадратных километров индийского штата Аруначал-Прадеш стал кровавой войной. Большинство дислоцированных возле горячей точки войск было отведено еще в 2021 году. Теперь ведутся только дипломатические встречи.