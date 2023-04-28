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Стало известно какое количество военной техники получила Украина

Политика
Стало известно какое количество военной техники получила Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл количество техники переданной Украине членами альянса. Об этом сообщает издание The Defence Post.

По словам Столтенберга, речь идет о 1550 единицах бронетехники и 230 танках.

«В общей сложности мы обучили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад. Это поставит Украину в выгодную позицию для продолжения возвращения потерянных территорий», — сказал он.
«Перед лицом того, что, как ожидается, будет длительным конфликтом, страны НАТО «должны придерживаться выбранного курса и продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для победы», — сказал глава альянса.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в июле в Литве будут изложены планы «многолетней программы поддержки» для Украины.

Ранее генсек НАТО назвал общую сумму стоимости помощи, переданной НАТО Киеву. Она составила 150 миллиардов евро.
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