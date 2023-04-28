В Подмосковном Клине на площади 3200 квадратных метров горит здание швейной фабрики

В подмосковном городе Клин горит здание бывшей швейной фабрики на площади 3200 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
На месте работают пожарные. Привлечено 58 человек личного состава и 21 единица техники.
Из-за особенности конструкции здания огонь распространяется с большой скоростью. Сообщений о пострадавших не поступало. Другие подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что крупный пожар на торфяниках ликвидирован в Костромской области. Для ликвидации возгорания были привлечены 40 единиц специальной техники и более 120 спасателей.