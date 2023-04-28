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В Подмосковном Клине на площади 3200 квадратных метров горит здание швейной фабрики

Происшествия
В Подмосковном Клине на площади 3200 квадратных метров горит здание швейной фабрики

В подмосковном городе Клин горит здание бывшей швейной фабрики на площади 3200 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте работают пожарные. Привлечено 58 человек личного состава и 21 единица техники.

Из-за особенности конструкции здания огонь распространяется с большой скоростью. Сообщений о пострадавших не поступало. Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар на торфяниках ликвидирован в Костромской области. Для ликвидации возгорания были привлечены 40 единиц специальной техники и более 120 спасателей.
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