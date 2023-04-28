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Реакция будет жесткой: Провокации Финляндии не останутся без ответа

Политика
Реакция будет жесткой: Провокации Финляндии не останутся без ответа

Попытка изменить статус демилитаризованной зоны на Аландских островах вызовет жесткую реакцию со стороны России, считает журналист Юрий Гордоненко. Об этом сообщает издание «Царьград».

В ближайшее время власти Финляндии могут поднять вопрос об изменении статуса Аландских островов, что станет опасным международным прецедентом, особенно на фоне вступления этой страны в НАТО. Кроме того, финны могут попытаться устраивать различные военные провокации в Финском заливе, что заставит Россию реагировать. В такой ситуации Москве придется использовать различные средства воздействия, чтобы отстаивать свои внешнеполитические интересы в регионе.

«В функции консульства России входит контроль за соблюдением соглашения о демилитаризованном, нейтральном статусе архипелага», — напомнил Юрий Гордоненко.

Ранее СМИ сообщили, что Финляндия начала строительство заграждения на границе с Россией. Предлогом для этого послужила «борьба с нелегальной миграцией».
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