Реакция будет жесткой: Провокации Финляндии не останутся без ответа

Попытка изменить статус демилитаризованной зоны на Аландских островах вызовет жесткую реакцию со стороны России, считает журналист Юрий Гордоненко. Об этом сообщает издание «Царьград».
В ближайшее время власти Финляндии могут поднять вопрос об изменении статуса Аландских островов, что станет опасным международным прецедентом, особенно на фоне вступления этой страны в НАТО. Кроме того, финны могут попытаться устраивать различные военные провокации в Финском заливе, что заставит Россию реагировать. В такой ситуации Москве придется использовать различные средства воздействия, чтобы отстаивать свои внешнеполитические интересы в регионе.
«В функции консульства России входит контроль за соблюдением соглашения о демилитаризованном, нейтральном статусе архипелага», — напомнил Юрий Гордоненко.
Ранее СМИ сообщили, что Финляндия начала строительство заграждения на границе с Россией. Предлогом для этого послужила «борьба с нелегальной миграцией».