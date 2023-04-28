Реакция будет жесткой: Провокации Финляндии не останутся без ответа

В ближайшее время власти Финляндии могут поднять вопрос об изменении статуса Аландских островов, что станет опасным международным прецедентом, особенно на фоне вступления этой страны в НАТО. Кроме того, финны могут попытаться устраивать различные военные провокации в Финском заливе, что заставит Россию реагировать. В такой ситуации Москве придется использовать различные средства воздействия, чтобы отстаивать свои внешнеполитические интересы в регионе.