Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ в регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об ударе беспилотника по территории региона. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.
БПЛА сегодня ночью атаковал Суземский район. Был поврежден гараж, автомобиль и частично одно домовладение. На месте проишествия оперативные службы проводят обследование территории. Модель беспилотника, точное время и место происшествия не сообщаются.
Ранее в небе над Подмосковьем был замечен крупный беспилотник. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, откуда летел беспилотник и куда он мог направляться.