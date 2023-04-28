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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ в регионе

Происшествия
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ в регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об ударе беспилотника по территории региона. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

БПЛА сегодня ночью атаковал Суземский район. Был поврежден гараж, автомобиль и частично одно домовладение. На месте проишествия оперативные службы проводят обследование территории. Модель беспилотника, точное время и место происшествия не сообщаются.

Ранее в небе над Подмосковьем был замечен крупный беспилотник. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, откуда летел беспилотник и куда он мог направляться.
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