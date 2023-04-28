Обнаруженные ДНК открыли исследователям тайну происхождения древнего народа «раскрашенных людей»

Исследователи проверили гипотезу о матрилинейности у древнего народа. Для этого они изучили митохондриальное ДНК — мтДНК, которое передается от матери к ребенку. Результаты показали, что ни у одного из людей, чьи ДНК были изучены, не было общих предков по материнской линии, что опровергло идею о таких пиктах.