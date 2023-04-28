Обнаруженные ДНК открыли исследователям тайну происхождения древнего народа «раскрашенных людей»

Пикты — древний таинственный народ «раскрашенных людей» сражавшихся с римлянами имели шотландские корни и генетическое родство с людьми железного века Британии, сообщает Planet Today, опираясь на найденные исследователями древние ДНК.
Учеными были изучены восемь человеческих скелетов, обнаруженных на двух кладбищах, принадлежавших пиктам. По сохранившимся клеткам ДНК были проведены генетические исследования. Результаты подтвердили, что пикты имели местные корни и не были кочевым народом. Более того, учеными обнаружена генетическая связь таинственного народа с жителями Братании железного века.
Исследователи проверили гипотезу о матрилинейности у древнего народа. Для этого они изучили митохондриальное ДНК — мтДНК, которое передается от матери к ребенку. Результаты показали, что ни у одного из людей, чьи ДНК были изучены, не было общих предков по материнской линии, что опровергло идею о таких пиктах.
Ранее сообщалось, что редкую деревянную маску, возраст которой равен примерно 1800 годам обнаружили в Японии. Это уже третья подобная находка, обнаруженная учеными.