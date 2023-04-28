Минтранс Дагестана: Ремонт одной из важнейших туристических артерий региона планируется окончить в июле

Пресс-служба Министерства транспорта Дагестана рассказала о процессе ремонта дороги к Сулакскому каньону. Трасса представляет собой одну из главных туристических артерий региона и ведет также к смотровой площадке поселка Дубки и Чиркейской ГЭС.
Проект подразумевает укрепление покрытия шестикилометровой дороги с восстановлением продольных и поперечных уклонов и обеспечением отведения воды. Каждый день на объекте задействуют более десяти единиц специальной техники. Сообщается, что работы планируется завершить с введением дороги в эксплуатацию к концу июля 2023 года.
Ранее российские ученые создали нейросеть, способную помогать в уборке мусора с пляжей. Технология определяет степень загрязнения береговой линии с помощью БПЛА и просчитывает самый эффективный способ утилизации отходов.