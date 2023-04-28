Минтранс Дагестана: Ремонт одной из важнейших туристических артерий региона планируется окончить в июле

Проект подразумевает укрепление покрытия шестикилометровой дороги с восстановлением продольных и поперечных уклонов и обеспечением отведения воды. Каждый день на объекте задействуют более десяти единиц специальной техники. Сообщается, что работы планируется завершить с введением дороги в эксплуатацию к концу июля 2023 года.