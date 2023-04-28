В Иркутской области до 10 мая введен режим повышенной готовности

Сообщается, что меры приняты для того, чтобы «не допустить чрезвычайные ситуации в регионе». Местное министерство здравоохранения, по словам Кобзева уже в курсе ситуации и предусмотрит систему мер, направленных на защиту людей в праздничные дни.