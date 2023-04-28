В Иркутской области до 10 мая введен режим повышенной готовности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона вводится режим повышенной готовности. ОН будет действовать до 10 мая.
Сообщается, что меры приняты для того, чтобы «не допустить чрезвычайные ситуации в регионе». Местное министерство здравоохранения, по словам Кобзева уже в курсе ситуации и предусмотрит систему мер, направленных на защиту людей в праздничные дни.
Главы муниципалитетов обязаны уточнить планы действий при случаях ЧС и всегда доносить до населения региона только актуальную информацию.
Ранее спасатели из иркутского ведомства МЧС устранили пожар на туристической базе. О пострадавших не сообщалось.