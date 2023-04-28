Терапевт Марина Константинова назвала территории, жители которых подвержены риску развития онкологии

Врач-терапевт Марина Константинова сообщила о влиянии места жительства на вероятность заболевания онкологией, астмой, бронхитом и другими опасными болезнями. Она подчеркнула, что риски особо высоки для жителей районов с частыми лесными пожарами.
Константинова предупредила о накопительном эффекте вдыхания дыма от пожаров в лесах. Среди симптоматики ухудшения состояния здоровья она особо отметила одышку, кашель, боли в груди, головокружения и головные боли, тошноту и рвоту. Если часто подвергать организм такому испытанию - могут обостряться хронические заболевания на фоне снижения общего иммунитета.
Терапевт рассказала, что опасность дыма заключается в содержании сажи и угарного газа. При сочетании смога с ультрафиолетом и отсутствием ветра образуются свободные радикалы, способные повреждать клетки тела, – пишет URA.RU.
Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка с тяжелым комбинированным иммунодефицитом едва не осталась без лечения в США. Только острая реакция общественности заставила фармакологический концерн предоставить препарат ребенку.