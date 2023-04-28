Терапевт Марина Константинова назвала территории, жители которых подвержены риску развития онкологии

Константинова предупредила о накопительном эффекте вдыхания дыма от пожаров в лесах. Среди симптоматики ухудшения состояния здоровья она особо отметила одышку, кашель, боли в груди, головокружения и головные боли, тошноту и рвоту. Если часто подвергать организм такому испытанию - могут обостряться хронические заболевания на фоне снижения общего иммунитета.