Экс-сотрудниук ЦРУ Макговерн указал на ложь Зеленского во время выборов президента Украины в 2019 году

Он заметил, что, выступая в роли кандидата в президенты на выборах 2019 года, Зеленский сделал основной акцент на восстановление отношений с Россией. Это, по мнению Макговерна, побудило большое количество избирателей проголосовать за экс-комика, что и привело его к победе.