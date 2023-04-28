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Экс-сотрудниук ЦРУ Макговерн указал на ложь Зеленского во время выборов президента Украины в 2019 году

Политика
Экс-сотрудниук ЦРУ Макговерн указал на ложь Зеленского во время выборов президента Украины в 2019 году

Предвыборные обещания о восстановлении мира в Донбассе и улучшении отношений с Россией, данное президентом Украины Владимиром Зеленским были им же нарушены, передает «Комсомольская правда» заявление бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна.

Он заметил, что, выступая в роли кандидата в президенты на выборах 2019 года, Зеленский сделал основной акцент на восстановление отношений с Россией. Это, по мнению Макговерна, побудило большое количество избирателей проголосовать за экс-комика, что и привело его к победе.

Другой эксперт, бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор ранее предупредил, что отказ Зеленского от переговоров с Москвой может привести к негативным последствиям для него, вплоть до отстранения от должности.
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