Предвыборные обещания о восстановлении мира в Донбассе и улучшении отношений с Россией, данное президентом Украины Владимиром Зеленским были им же нарушены, передает «Комсомольская правда» заявление бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна.
Он заметил, что, выступая в роли кандидата в президенты на выборах 2019 года, Зеленский сделал основной акцент на восстановление отношений с Россией. Это, по мнению Макговерна, побудило большое количество избирателей проголосовать за экс-комика, что и привело его к победе.
Другой эксперт, бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор ранее предупредил, что отказ Зеленского от переговоров с Москвой может привести к негативным последствиям для него, вплоть до отстранения от должности.