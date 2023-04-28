В Приморье представители ООН посетили беженцев из Украины

В Приморский край приехала делегация из ООН с целью встретиться с украинскими беженцами. Об этом сообщают РИА Новости.
Главой делегации выступила замруководителя российского представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт. За время визита комиссия успела посетить пункты временного проживания и пообщаться с уже переехавшими людьми.
«За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО», - подчеркивает пресс-центр ведомства.
Ранее власти Кипра решили начать процедуру выселения украинских беженцев из отелей страны. Так страна готовится к летнему сезону и наплыву туристов.