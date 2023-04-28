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Вооруженные силы Украины атаковали Петровское и Никольское в ДНР

Происшествия
Вооруженные силы Украины атаковали Петровское и Никольское в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об атаке ВСУ в направлении двух населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины совершили обстрелы Никольского (03:35 – три снаряда) и Петровского (04:40 – пять снарядов). При осуществлении ударов использовалась артиллерия калибров 122 мм (Никольское направление) и 155 мм (Петровское направление), – пишет Telegram-канал «online СЦКК ДНР».

Ранее сообщалось об атаке на территорию Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ по четырем направлениям. Украинские вооруженные силы совершили обстрелы в направлении Яковлевки, Новоселовки Второй, Егоровки и Васильевки.
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